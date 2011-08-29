【组图】东来顺“勾兑门”：饮食行业深藏几多黑幕

导语：“勾兑”，已成为最近食品安全事件中出现率最高的一词。从味千拉面，到肯德基的“醇豆浆”，再到山西老陈醋，海底捞的骨汤以及刚刚被爆出来的东来顺，勾兑二字似乎永远没有句号。餐饮行业中还潜伏多少的“勾兑”，频频曝光的“勾兑”又能几时休？
一、东来顺鲜果汁不“鲜”
”
据《京华时报》报道，北京某东来顺店内鲜榨果汁是用添加剂和少量果肉勾兑而成，1扎成本大多控制在10元左右，售价却达五六十元。而该店食品添加剂备案表中明确标注自制饮料不使用添加剂。“表里不一”让东来顺也走上了“风口浪尖，”有网友评论，百年老字号的金字招牌就这样被“勾兑”二字给毁了。
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