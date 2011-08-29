未来10到15年，中国家族企业将迎来交接班高峰。当“基业长青”PK“家业长青”，企业家有限的生命与无尽的时间、家族利益与企业利益便开始对话。[详细]

未来10到15年，中国家族企业将迎来交接班高峰。当“基业长青”PK“家业长青”，企业家有限的生命与无尽的时间、家族利益与企业利益便开始对话。[收起]

【俏江南汪小菲】30岁的汪小菲与汪雨、王烁、王珂一起并称"京城四少"，屡屡因与女星的感情纠葛而登上娱乐八卦杂志头条。