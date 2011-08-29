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家族企业传承密码：大佬和他们的“接班人”（图）

2011-08-29 17:30来源：中国企业家网作者：中国企业家网

未来10到15年，中国家族企业将迎来交接班高峰。当“基业长青”PK“家业长青”，企业家有限的生命与无尽的时间、家族利益与企业利益便开始对话。[详细]

【俏江南汪小菲】30岁的汪小菲与汪雨、王烁、王珂一起并称"京城四少"，屡屡因与女星的感情纠葛而登上娱乐八卦杂志头条。
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【俏江南汪小菲】30岁的汪小菲与汪雨、王烁、王珂一起并称"京城四少"，屡屡因与女星的感情纠葛而登上娱乐八卦杂志头条。

  • 【俏江南汪小菲】30岁的汪小菲与汪雨、王烁、王珂一起并称"京城四少"，屡屡因与女星的感情纠葛而登上娱乐八卦杂志头条。
  • 今年6月份，汪小菲在微博上宣布接任俏江南集团CEO，尽管母亲张兰不止一次在媒体上对儿子大加赞赏，但对汪小菲来说，或许真正的考验才刚刚开始。他曾私下向友人表示，自己将超越母亲张兰，将俏江南带上市，做大做强。
  • 【新希望刘畅】今年6月份，共青团新希望委员会举行成立典礼，刘永好之女刘畅任团委书记。这是刘永好之女、被称为新希望“瑰宝”的刘畅首次正式亮相。
  • 父亲刘永好“雪藏”刘畅10年，低调的刘畅曾说：“我不是没可能成为新希望集团董事长，但集团有太多比我优秀的人。接班的事不好说，最重要的是看在那个时刻需要什么样的人，谁最适合那个位置。”但新希望的下一任掌门其实已非她莫属。
  • 【娃哈哈宗馥莉】28岁的宗馥莉只比娃哈哈早生了5年，大学时期的宗馥莉崇拜宋美龄，欣赏她当年向西方社会诠释中国故事的风韵，现在宗馥莉崇拜希拉里，欣赏她兼顾工作与家庭的智慧。
  • 一直以来，宗庆后在公开场合的表态都是，女儿将继承股东权利，但却未明确是否让她继承全部的经营管理权。
  • 【信德集团何超琼】集财富、美貌、智慧于一身的何超琼成长于澳门赌王何鸿燊之家，被香港媒体称为最令人嫉妒女人。今年6月，由美国博弈产业龙头美高梅与何超琼合资的美高梅中国在香港上市，何超琼身价越过1000亿元新台币大关，成为香港女首富。
  • 何超琼曾说：“在一场球赛中，MVP(最有价值球员)可能不是进分最多的球员，常常是助攻最多的球员，作为企业领导者更要有这种气度。”赌王之女用成就与气度证明，她已经摆脱父亲影子，正在建造自己的企业王国。
  • 【碧桂园杨惠妍】26 岁时登上了中国首富的宝座的杨惠妍低调得异乎寻常，至今未接受过任何采访，媒体甚至找不到一张有关她的合乎发表规格的照片。
  • 杨国强喜好研读李嘉诚传记，在培养子女的方式上似乎也效仿他，杨惠妍十三四岁时父亲就将其带到董事会会议列席旁听。言传身教中，杨惠妍或许早已明白她会是碧桂园的接班人。

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