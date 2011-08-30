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【焦点】“犯规门”：罗伯斯道歉 刘翔受热赞

2011-08-30 14:06 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

因犯规罗伯斯金牌取消 刘翔世锦赛摘银(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】(综合)近日，大邱世锦赛上演了一部情节跌宕起伏的悲喜剧。根据国际田联29日官方通告，在第13届世锦赛男子110米栏决赛中，因犯规古巴的罗伯斯13秒14的成绩被取消，美国的理查德森夺冠，而犯规受害者刘翔则为亚军。奖牌由“铜”到“银”，“飞人”刘翔向大家展示了体育的本质：精神比赛事更重要。

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