【盘点】各国元首们那些穿盔甲的豪车

【中国企业家网】（综合报道）说起豪车，很多人可能会想起保时捷Porsche、法拉利Ferrari等顶级的豪华汽车，想必这也成为了多少人梦寐以求的追求。不过，对于一些国家元首们来说，座驾的安全性能比起外表的奢华要重要的多，因此他们的专车也都有“穿盔甲的豪车”之称。
外表既奢华内在又安全，有哪些车能因此受到这些政要们的青睐？本网编辑根据网上的公开资料进行整理，盘点出来这些国家政要所钟爱的十一款车。
一、胡锦涛的HQE顶级红旗汽车全手工制造
据第一汽车公司红旗事业部的部长透露，红旗的HQE车型被选定为2009年国庆60周年庆典的阅兵用车，就是因为HQE顶级红旗汽车在设计之初就定位于“元首级”，长度超过6米，延续了三排座椅的传统。
该车的外观设计从整体风格到每一个细节——车标、车灯、格栅，处处体现中国文化特色，蕴涵着中国式的尊贵。红旗HQE在技术上追求极致，整车采用全手工制造，全铝车身，轻量化设计，可以满足使用者个性化需求，尊贵独享。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|