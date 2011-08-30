【盘点】各国元首们那些穿盔甲的豪车

【中国企业家网】（综合报道）说起豪车，很多人可能会想起保时捷Porsche、法拉利Ferrari等顶级的豪华汽车，想必这也成为了多少人梦寐以求的追求。不过，对于一些国家元首们来说，座驾的安全性能比起外表的奢华要重要的多，因此他们的专车也都有“穿盔甲的豪车”之称。

外表既奢华内在又安全，有哪些车能因此受到这些政要们的青睐？本网编辑根据网上的公开资料进行整理，盘点出来这些国家政要所钟爱的十一款车。

一、胡锦涛的HQE顶级红旗汽车全手工制造

据第一汽车公司红旗事业部的部长透露，红旗的HQE车型被选定为2009年国庆60周年庆典的阅兵用车，就是因为HQE顶级红旗汽车在设计之初就定位于“元首级”，长度超过6米，延续了三排座椅的传统。

该车的外观设计从整体风格到每一个细节——车标、车灯、格栅，处处体现中国文化特色，蕴涵着中国式的尊贵。红旗HQE在技术上追求极致，整车采用全手工制造，全铝车身，轻量化设计，可以满足使用者个性化需求，尊贵独享。