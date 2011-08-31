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组图：中国10大城市上榜全球最宜居城市

2011-08-31 13:56 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

中国10大城市上榜全球最宜居城市(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】（综合）据中新网31日消息，根据英国经济学家信息社30日公布最新一期全球最适合居住城市报告，澳洲墨尔本击败10年的常胜军加拿大温哥华，成为全球最宜居的城市。

中国大陆有8个城市上榜，排名最好的是北京的第72名，苏州第73，天津第74，上海第79，深圳第82，大连第85，广州第89，青岛第98。中国香港排名第31，在两岸三地城市中排名最高。中国台北排名第61名，与前一次调查相同。

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