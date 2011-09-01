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第68届威尼斯电影节的中国面孔（组图）

2011-09-01 11:28作者：中国企业家网

第68届威尼斯电影节于北京时间9月1日凌晨开幕。本次，共有来自两岸三地的五部华语电影参展，其中《桃姐》、《夺命金》与《赛德克巴莱》齐齐入围主竞赛单元，...[详细]

中国女星黄圣依和杨子牵手亮相。（图片来源：中新网）
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中国女星黄圣依和杨子牵手亮相。（图片来源：中新网）

  • 中国女星黄圣依和杨子牵手亮相。（图片来源：中新网）
  • 黄圣依和杨子亮相威尼斯电影节开幕红毯。（图片来源：凤凰网）
  • 黄圣依和杨子亮相。（图片来源：凤凰网）
  • 黄圣依秀中国风。（图片来源：凤凰网）
  • 黄圣依斜肩红黄裙装秀中国风。（图片来源：中新网）
  • 在威尼斯国际电影节开幕式上，黄圣依身着举世罕见的上亿“天珠装”战袍，惊艳亮相红毯，展浓郁民族风情，秒杀国内外所有记者菲林，风头无与匹敌。（图片来源：凤凰网）
  • 赵涛优雅蓝裙亮相红毯。（图片来源：中新网）
  • 赵涛优雅蓝裙亮相红毯。（图片来源：中新网）
  • 赵涛优雅蓝裙亮相红毯。（图片来源：中新网）
  • 赵涛优雅蓝裙亮相红毯。（图片来源：中新网）

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