组图：卡扎菲家庭合影相册曝光

图为卡扎菲和他的妻子萨菲亚（右二）与不知名的家庭成员在外郊游。

据英国《每日邮报》8月30日消息，美国《纽约时报》摄影记者日前在卡扎菲位于的黎波里阿齐齐亚兵营住宅中发现了一本家庭相册，内有数张卡扎菲家人合影。

发现这本相册的《纽约时报》摄影记者泰勒希克斯称：“这些照片正是我一直在寻找的东西”。据悉，除相册以外，他还在住宅地下室中发现了一些属于卡扎菲的家庭录影带，各种证书奖章及印刷品。

自利比亚反对派武装攻占的黎波里以来一直未能发现卡扎菲踪迹。有媒体30日曝光称，卡扎菲及其家人已经从阿尔及利亚逃往第三国。