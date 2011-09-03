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【组图】盘点中国企业500强前十名

2011-09-03 15:44 来源：中国企业家网 评论(12)T|T
中国企业500强

中国企业500强名单出炉(资料图)

【中国企业家网】9月3日，2011年中国企业500强名单出炉。国有企业和大型央企在榜单中继续保持“巨无霸”优势，而民营企业则发展势头良好。其中，中国石油化工集团连续七年拔得头筹，紧随其后的是中国石油和国家电网。

以下是中国企业500强中的前十位排名。

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