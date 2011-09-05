奥巴马穷亲戚曝光（组图）

奥巴马的叔叔奥扬戈·奥巴马。

9月1日，白宫发言人杰伊·卡尼在记者会上，首次对总统奥巴马的叔叔奥扬戈·奥巴马醉驾被捕以及非法移民身份被曝光做出回应：“白宫期待此案将像其他非法移民案件一样处理。”事实上，奥巴马出生于一个关系网十分庞杂的平民家庭，在世界的很多地方都散落着一些穷困潦倒的亲戚，非法滞留在美国的穷亲戚，也不止奥扬戈一个人。

“失联”叔叔醉驾被捕

8月24日，在马萨诸塞州的弗雷明汉区，一辆白色三菱越野车在夜色中急速行驶。当汽车行驶到一个十字路口时，司机对那里的停车指示牌视若不见，仍然驱车右拐。迎面一辆警车立刻发出刺耳的刹车声，两车差点相撞。随后，越野车晃晃悠悠地停在一家名为“鸡骨头”的餐厅门口。

在警员瓦尔·克里斯托的示意下，一名黑人男子走出汽车。他站姿摇晃，双眼通红呆滞，且一身酒气。“他当时几乎无法将注意力集中在我的手势上，只是摇头晃脑，口齿不清，语焉不详。”瓦尔在随后提交给地方法庭的报告中写道。