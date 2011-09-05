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清华保安贾作胜济南报到上大学（图）

2011-09-05 15:43来源：中新网作者：中国企业家网

贾作胜今年27岁，来自山东鄄城，他在清华大学图书馆当保安期间依靠自学和旁听，于今年考上山东师范大学历山学院。

9月4日，在山东师范大学长清校区，贾作胜报到入学并接受媒体采访。当日，曾经驻清华大学的保安员贾作胜来到山东师范大学报到入学。贾作胜今年27岁，来自山东鄄城，他在清华大学图书馆当保安期间依靠自学和旁听，于今年考上山东师范大学历山学院。图片来源：新华网
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9月4日，在山东师范大学长清校区，贾作胜报到入学并接受媒体采访。当日，曾经驻清华大学的保安员贾作胜来到山东师范大学报到入学。贾作胜今年27岁，来自山东鄄城，他在清华大学图书馆当保安期间依靠自学和旁听，于今年考上山东师范大学历山学院。图片来源：新华网

  • 9月4日，在山东师范大学长清校区，贾作胜报到入学并接受媒体采访。当日，曾经驻清华大学的保安员贾作胜来到山东师范大学报到入学。贾作胜今年27岁，来自山东鄄城，他在清华大学图书馆当保安期间依靠自学和旁听，于今年考上山东师范大学历山学院。图片来源：新华网
  • 9月4日，贾作胜（左）在报到处准备填报学籍卡。范长国 摄 图片来源：新华网
  • 9月4日，贾作胜（左）拖着行李，在志愿者的带领下来到山东师范大学报到。图片来源：新华网
  • 9月4日，贾作胜（左）拖着行李，在志愿者的带领下来到山东师范大学报到。图片来源：新华网
  • 9月4日，贾作胜在学校接受媒体采访。范长国 摄 图片来源：新华网
  • 9月4日，贾作胜（中）在报到处咨询报到须知。范长国 摄 图片来源：新华网
  • 9月4日，考取山东师范大学的贾作胜（左）携带行李前去报到。范长国 摄 图片来源：新华网

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