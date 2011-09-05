贾作胜今年27岁，来自山东鄄城，他在清华大学图书馆当保安期间依靠自学和旁听，于今年考上山东师范大学历山学院。

9月4日，在山东师范大学长清校区，贾作胜报到入学并接受媒体采访。当日，曾经驻清华大学的保安员贾作胜来到山东师范大学报到入学。贾作胜今年27岁，来自山东鄄城，他在清华大学图书馆当保安期间依靠自学和旁听，于今年考上山东师范大学历山学院。图片来源：新华网