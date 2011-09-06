未来第一高楼“中国尊”下周开工(图)

“中国尊”设计效果图。

本报讯（记者孙乾）CBD管委会昨天上午召开新闻发布会，宣布2011年北京CBD商务节将于本月中旬举行。其间，备受瞩目的CBD核心区将启动建设，未来北京第一高楼“中国尊”也已确定于下周奠基开工。

据介绍，2011年北京CBD商务节将于9月15日至19日举行，本届商务节将重点展示朝阳区“十二五”整体规划、CBD核心区建设项目、地下空间和交通等方面规划以及朝阳区“双十工程”规划实施情况。

据组委会相关负责人透露，商务节期间，CBD核心区建设将正式启动，位于CBD核心区Z15地块的标志性建筑也将奠基开工。

据了解，在CBD核心区，Z15地块位于整个区域中间地带北端，北侧是光华路，南侧是规划绿地。据招标文件要求，该地块将建成510米高的未来北京第一高楼，比目前北京最高建筑国贸三期（330米）高不少。

据Z15地块中标企业中信集团有关人士此前介绍，该公司中标方案名为“中国尊”，地上108层，地下4层，将被规划为中信集团总部大楼。

据介绍，这个新地标建筑的最终建设方案将在CBD商务节期间对外公布。

另据组委会相关负责人介绍，目前CBD核心区已有14宗土地实现上市交易，地下公共空间已经开工建设，将有多家总部型企业、国内外知名金融机构在此落户。该负责人透露，预计CBD核心区入驻企业将吸引投资1000亿元，每年带来的税收将超过500亿元。

解读“中国尊”

外形似礼器

中信集团在竞标文件中对Z15地块的建筑设计方案为一座形似古代礼器“尊”的超高建筑，这一设计被形象地称为“中国尊”。建筑外形自下而上自然缩小，形成稳重大气的形象，到顶部再逐渐放大，最终形成双曲线造型。

防震要求高

在防震方面，考虑到建筑高度远超中国设计规范的有关限值，设计方表示，经过抗震超限委员会主持的专家审查，可能需要进行整体结构的振动台地震模拟试验及重点部位的抗震性能试验，以确保最佳的安全性能。在人员疏散设计方面，“中国尊”的疏散楼梯、路线的宽度和距离都严格遵照相关规范要求设计，并将在设计中进一步探索电梯辅助疏散的可行性。

功能三合一

按照竞标文件中的设计方案，“中国尊”集办公、公寓、酒店三大功能于一身，地下为商业设施，与CBD其他地块的环形商业空间和连接地铁的步行环廊相通。大厦顶部的几个楼层设计了面向公众开放的特色餐厅和酒吧，顶层顶部为全玻璃幕墙，今后站在新的北京之巅，既可仰望天光云影，又可俯瞰宁静的皇城和繁华的CBD。据了解，设计方案在中信集团中标后，还将进行深化修改，最终方案需通过专家及多方论证后，才能进行建设施工。

作者：孙乾