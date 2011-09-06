【组图】2011年度科技界最优秀人物

谁才是最优秀的人？要回答这个问题绝非易事。因为很多人都拥有高智商，富有创新思维，精通管理之道，拥有神奇的力量，永远能够按时完成项目。《财富》（Fortune）杂志2011年度科技界最优秀人物（the smartest people in tech）评选遴选了在科技界最热门领域工作、具备上述所有特质的优秀人物。当然，他们的优秀品质远远不止这些。他们不但理所当然的是创新家，而且还深知如何成功地把优秀的点子付诸商业实践。

约翰 海林：从黑客少年到移动安全教父

创始人兼CEO

Lookout公司

约翰 海林自称，他在十几岁时就是计算机黑客。此外，他把蓝牙设备的通讯距离延长到了1.2英里，创下了一项世界纪录。所有这些，都使他成为最理想的人选，帮助个人和企业用户保护手机免受病毒、间谍程序和其他恶意程序的攻击。

海林的移动安全公司Lookout为用户提供手机或平板电脑提供应用程序下载，并告知用户哪些应用程序正在窃取手机上的个人信息（通讯录、手机短信等）。Lookout公司的技术以云为依托，能够实时监控各种威胁，告知用户哪些应用程序或网站可以安全地使用。现在，该公司约有1,000万个用户，遥遥领先于赛门铁克公司（Symantec）和迈克菲公司（McAfee）等传统数据安全公司，它们提供的手机安全应用程序下载次数已经高达数十万次。

Lookout公司先发制人的另一个原因在于，现年28岁的海林（自2003年起，就一直关注无线网络安全，远远早于智能手机兴起的时间）。之后，他创办了Lookout公司，直接瞄准移动设备领域，与众多竞争对手截然不同，因为后者大多脱胎于个人计算机领域。