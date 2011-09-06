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传“疯狂英语”李阳妻子揭发家暴(组图)

2011-09-06 13:17来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】（综合）最近，“疯狂英语”李阳陷入“家暴门”。8月31日，微博上一名叫“丽娜华的Mom”的网友发布了多张外籍女性身上的伤口照片。有知情人士指出，“丽娜华”确为李阳的美籍妻子KIM。...[详细]

9月4日，网友“丽娜华的Mom”在微博上发布：李阳，你需要帮助。家庭暴力是一个严重的问题。我担心我丈夫和我家庭的未来。你孩子需要她们的爸爸.我不知道怎么办! I love you. （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）
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9月4日，网友“丽娜华的Mom”在微博上发布：李阳，你需要帮助。家庭暴力是一个严重的问题。我担心我丈夫和我家庭的未来。你孩子需要她们的爸爸.我不知道怎么办! I love you. （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）

  • 9月4日，网友“丽娜华的Mom”在微博上发布：李阳，你需要帮助。家庭暴力是一个严重的问题。我担心我丈夫和我家庭的未来。你孩子需要她们的爸爸.我不知道怎么办! I love you. （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）
  • 从8月31日开始，疑似李阳外籍太太Kim的微博，不断上传遭遇“家暴”的照片。从图片上看，该女子额头、耳朵、膝盖等各处均有红肿和流血现象发生。（图片来自微博截图）
  • （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）
  • （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）
  • （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）
  • 9月5日晚间，疑似李阳太太的微博“丽娜华的Mom”又连发数条，进一步曝光“家暴”细节（图片来自微博截图）
  • 9月5日晚间，疑似李阳太太的微博“丽娜华的Mom”又连发数条，进一步曝光“家暴”细节（图片来自微博截图）
  • 9月5日晚间，疑似李阳太太的微博“丽娜华的Mom”又连发数条，进一步曝光“家暴”细节（图片来自微博截图）
  • “丽娜华的Mom”在微博中贴出12 年的信件和照片的图。 （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）

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