【中国企业家网】（综合）最近，“疯狂英语”李阳陷入“家暴门”。8月31日，微博上一名叫“丽娜华的Mom”的网友发布了多张外籍女性身上的伤口照片。有知情人士指出，“丽娜华”确为李阳的美籍妻子KIM。...[详细]

【中国企业家网】（综合）最近，“疯狂英语”李阳陷入“家暴门”。8月31日，微博上一名叫“丽娜华的Mom”的网友发布了多张外籍女性身上的伤口照片。有知情人士指出，“丽娜华”确为李阳的美籍妻子KIM。[收起]

9月4日，网友“丽娜华的Mom”在微博上发布：李阳，你需要帮助。家庭暴力是一个严重的问题。我担心我丈夫和我家庭的未来。你孩子需要她们的爸爸.我不知道怎么办! I love you. （图片来自网友“丽娜华的Mom”微博）