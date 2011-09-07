（组图）谢娜张杰9月将包机香格里拉办婚礼

在中国传统的七夕情人节当天，歌手张杰和主持人谢娜先后发布微博公布两人的喜讯，张杰先是上传二人甜蜜照片，并附文字：“七夕节快乐！祝福大家，也祝福我们吧！”谢娜随后转发此微博，并称“找到那个他啦”。

张杰所属公司天娱传媒随后也向记者证实，二人已经在成都领证结婚，婚宴将于9月底举行，目前已经开始筹备婚礼，具体的地点暂未定。婚礼以亲朋好友为主，不会特别张扬，也不会对外界刻意隐瞒。

谢娜微博所配图片