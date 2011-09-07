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【组图】盘点2011年胡润百富榜前十强

2011-09-07 15:11 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

【中国企业家网】胡润研究院于今天（9月7日）上午在上海发布《2011海南清水湾胡润百富榜》的前50名。这是胡润研究院自1999年以来发布的第十三个榜单。

      在全球经济呈现弱势的情况下，中国企业家的财富增长仍然很快。《2011海南清水湾胡润百富榜》上榜企业家共1000位，平均财富59亿元，与前年前1000名的平均财富相比，上涨了51%，相比去年则上涨了20%。前1000名的上榜门槛从去年的15亿元跃升到20亿元，比前年翻了一倍。上榜企业家的平均年龄为51岁。

而与去年相比的前十强相比，今年的前十强有所变化。

以下是2011年胡润百强榜的前十名名单。

                                  2010年胡润百富榜名单

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