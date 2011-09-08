缅怀俄冰球队遇难成员 盘点史上体坛空难（图）

飞机失事造成的灾难事件时有发生，世界体坛因此遭受的损失也尤为重大。9月7日，俄一架雅克-42飞机当天在雅罗斯拉夫尔州失事坠毁，造成至少43人遇难，其中大部分是当地一支冰球队队员。以下就盘点下历史上的体坛空难：

苏佩加空难

1、苏佩加空难

1949年5月4日，当都灵队在葡萄牙打完与本菲卡队的拉丁杯比赛回国时，由于大雾弥漫，飞机撞上了机场附近的苏佩加山，发生了震惊世界足坛的“苏佩加空难”，这场足球史上最令人痛心的悲剧使意大利都灵队在飞机失事中全体罹难。在当时，意大利队首发11人中都灵队球员达到了10名，马佐拉更是担任队长。随着这些意大利精华的丧失殆尽，1950年和1954年两届世界杯，意大利队都在小组赛后被淘汰，1958年更是在预选赛的附加赛里以1-2输给北爱尔兰。