【组图】李双江儿子打人 “星二代”也嚣张

李双江儿子打人后，舆情“沸腾”了(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】(综合)豪车、15岁、歌唱家之子、无视交规、打人、恐吓……当这些字眼聚焦到李双江儿子打人事件之中时，舆情“沸腾”了。

据《新京报》报道，9月7日凌晨，在北京市海淀区西山华府小区门口，两名分别驾驶无照宝马和车牌为“晋O·00888”的奥迪车司机，将另一辆车中的夫妇打伤。目击者称，打人的同时，其中一名司机还放出“谁敢打110!”的“狠话”。

事发后，经核实，宝马司机系著名歌唱家李双江的儿子，年龄15岁，无驾照。“晋O”为套牌。有网友查出奥迪车牌属山西国税局，对此，山西国税局发公告否认此事件与其有关。