【组图】盘点2011年地产界富豪新榜单

2011年胡润百富榜（9月7日）与福布斯富豪榜（8日）相继出炉(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】(综合)近日，2011年胡润百富榜（9月7日）与福布斯富豪榜（8日）相继新鲜出炉。自从2003年胡润与《福布斯》分道扬镳后，两榜单的“PK”（对比）一直引关注。

在胡润百富榜前50名中，属地产领域的富豪共有十七位企业家或家族上榜。其中，恒大的许家印以460亿的财富排总榜单第五，取代了万达的王健林成为2011年地产界首富。龙湖的吴亚军及其家族以420亿元的财富首次进入前十名，排名第七，属地产界女企业家之首，碧桂园的杨惠妍家族排在其后。SOHO中国的潘石屹、张欣夫妇以210亿元排名富豪榜第37位。

在福布斯富豪榜TOP前十中，恒大的许家印以396.4亿资产排第六，龙湖的吴亚军夫妇以377.2亿排第七。(文/姚欢)