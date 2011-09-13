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朝鲜举行建国63周年阅兵式 金正日、金正恩等出席（组图）

2011-09-13 10:24来源：凤凰网图片作者：中国企业家网

9月9日，朝鲜在平壤金日成广场举行建国63周年阅兵式，受阅女兵见到金正日涕泪交加。

9月9日，朝鲜在平壤金日成广场举行建国63周年阅兵式，受阅女兵见到金正日涕泪交加。
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9月9日，朝鲜在平壤金日成广场举行建国63周年阅兵式，受阅女兵见到金正日涕泪交加。

  • 9月9日，朝鲜在平壤金日成广场举行建国63周年阅兵式，受阅女兵见到金正日涕泪交加。
  • 9月9日，朝鲜最高领导人金正日向军人招手。
  • 9月9日，受阅女兵向街头市民挥手。
  • 9月9日，朝鲜军人接受检阅。
  • 9月9日，朝鲜军车接受检阅。
  • 9月9日，朝鲜最高领导人金正日、朝鲜中央军事委员会副委员长金正恩等出席了阅兵式。
  • 9月9日，朝鲜军车接受检阅。

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