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今年“中秋月”：“十五的月亮十五圆”（图）

2011-09-13 10:41来源：中新网作者：中国企业家网

天文专家表示，今年的“中秋月”是“十五的月亮十五圆”。

9月12日，江苏南京，一轮圆月升起。天文专家表示，今年的“中秋月”是“十五的月亮十五圆”。中新社发 泱波 摄
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9月12日，江苏南京，一轮圆月升起。天文专家表示，今年的“中秋月”是“十五的月亮十五圆”。中新社发 泱波 摄

  • 9月12日，江苏南京，一轮圆月升起。天文专家表示，今年的“中秋月”是“十五的月亮十五圆”。中新社发 泱波 摄
  • 9月12日中秋夜，一轮明月高挂苏州古城上空，与古城内的宝塔、亭台楼阁一起，构成一幅优美的画卷。中新社发 李克祥 摄
  • 9月12日中秋夜，一轮明月高挂苏州古城上空，与古城内的宝塔、亭台楼阁一起，构成一幅优美的画卷。中新社发 李克祥 摄
  • 9月12日，广西南宁，一轮明月高挂夜空，当日是中国的传统佳节中秋节。专家称当日17时27分时月亮达到最圆，而不是像以往出现在八月十六。图为卡通玩偶被月亮映衬出轮廓。中新社发 洪坚鹏 摄
  • 9月12日中秋节晚上，香港维园中秋彩灯会上吸引大批市民及访港游客。一组名为“港景·金莲映千里”的传统手制走马灯，为彩灯会添灯争彩。该彩灯高9米，灯身以手绘的鲤鱼、金鱼、神话故事及香港本地的传统节庆为主题。中新社发 洪少葵 摄
  • 9月12日中秋节晚上，香港维园中秋彩灯会上吸引大批市民及访港游客。场内打破吉尼斯世界纪录的巨型鱼灯，全长37米，高13米，从不同角度欣赏出千变万化的视觉效果。中新社发 洪少葵 摄
  • 9月12日中秋夜，第二届海峡两岸 “中秋祭月”民俗活动在苏州古城盘门举行。节奏奔放的电音三太子与高山族舞蹈，在苏州古城的中秋之夜炫动出浓郁的台湾风情。图为台湾新锐文化之一的电音三太子表演。中新社发 李克祥 摄
  • 9月12日中秋夜，第二届海峡两岸 “中秋祭月”民俗活动在苏州古城盘门举行。节奏奔放的电音三太子与高山族舞蹈，在苏州古城的中秋之夜炫动出浓郁的台湾风情。图为久居苏州的台湾女企业家在表演高山族舞蹈。中新社发 李克祥 摄
  • 9月12日中秋夜，第二届海峡两岸 “中秋祭月”民俗活动在苏州古城盘门举行。苏州传统的祭月仪式、放水灯祈福、昆曲艺术表演，一起展现出苏州传统文化的迷人魅力。图为苏州传统的“中秋祭月”仪式。中新社发 李克祥 摄
  • 9月12日晚， 1958年骑小毛驴到北京受毛主席接见的新疆于田县农民库尔班·吐鲁木高大塑像矗立在于田县中心，在中秋月亮下显得更加醒目。中新社发 赵振清 摄
  • 9月12日，中国驻新泻总领馆在福岛市举办首届福岛地区华人华侨留学生中秋联谊会。这是福岛县历史上首次大规模华人聚会，经历了福岛核事件后的撤侨行动，福岛华人华侨总会将于11月6日成立。图为新泻总领馆副总领事宫晓冬致辞。中新社发 孙冉 摄
  • 中秋节期间，2011年中秋民俗文化艺术节在重庆杨家坪步行街举行。其间，几名街头行为艺术表演者以逼真装束“真人”演绎老火锅、打铁等山城特色，引众多市民前往一探“虚实”，为中秋小长假增色不少。赵俊超 摄
  • 中秋节期间，2011年中秋民俗文化艺术节在重庆杨家坪步行街举行。其间，几名街头行为艺术表演者以逼真装束“真人”演绎老火锅、打铁等山城特色，引众多市民前往一探“虚实”，为中秋小长假增色不少。图为一名小女孩正以手触碰以探“雕塑”真假。赵俊超 摄
  • 中秋节期间，2011年中秋民俗文化艺术节在重庆杨家坪步行街举行。其间，几名街头行为艺术表演者以逼真装束“真人”演绎老火锅、打铁等山城特色，引众多市民前往一探“虚实”，为中秋小长假增色不少。图为一名旁观老者抱胸微笑，“原来是真人扮演。”赵俊超 摄

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