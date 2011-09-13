【组图】是谁让“地沟油”重返餐桌？

近日，公安部成功破获一起特大“地沟油”案件 （配图：中国企业家网）

【中国企业家网】(综合)当散发恶臭的“地沟油”变身“食用油”回流餐桌，谁能保证消费者的食品安全呢？

据中国广播网9月12日消息，近日，公安部成功破获一起特大利用“地沟油”制售食用油案件。此次案件中的地沟油主要销往粮油市场。另外，案件中地沟油的加工不仅仅是黑作坊式的小规模操作，而是地下一整条产业链的有组织运作，可能涉及投资上千万的企业。