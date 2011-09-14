联合国秘书长潘基文通过社交网站对话全球网友

在第66届联合国大会开幕之际，联合国秘书长潘基文13日现身新浪微博、“脸谱”、“推特”等社交网站，就联合国日常工作、联合国改革、粮食安全、打击腐败、联合国千年发展目标、维护女性权益以及巴以冲突等国际热点话题与全球网友互动。

这是联合国历史上第一次以社交网站为主要平台的互动访谈会。在40多分钟的访谈对话中，潘基文回答了来自中国、美国、菲律宾、南非、加拿大、法国、委内瑞拉、哥伦比亚等国的十几个网友的提问。

在回答中国网友有关为何世界每年生产足够粮食却仍有大量非洲人死于饥饿的问题时，潘基文说，虽然每年全球生产足够的粮食，但问题是这些粮食的分配不公平，“这是一个社会不公正现象，这是我们必须解决的问题”。

来自西班牙的网友问潘基文联合国什么时候才能改革以真正满足当今世界的切实需求，另一位来自法国的网友也询问为何联合国通过一项决议需要很长的时间。对此，潘基文说，这是一个非常重要的问题。联合国现有193个会员国，它们有不同的想法、视角，需要很多的时间才能做决定。但他表示，在有些方面联合国是可以改进的，以更好地为全球几十亿人口的利益服务。

潘基文说：“使联合国更加高效、灵活，这是我作为秘书长所面临的一大任务、一大挑战、也是一大目标，我们一直在为此不懈努力。”

来自美国和加拿大的网友问及联合国采取何种措施打击腐败现象，潘基文说：“腐败是社会的毒瘤，必须加以预防和杜绝。”

他说，他本人非常憎恶腐败。联合国制订了《反腐败公约》，这是目前所掌握的打击腐败最强有力的工具，联合国正试图让其在世界各地得到实施。同时，联合国通过“全球契约”机制把工商企业团结起来，要求其承诺使用透明、无腐败的方式运转经营。此外，联合国一直高度重视机构内部的反腐问题。潘基文说，自他上任以来不断努力增加工作透明度，并在秘书处内建立了一个道德操守办公室，以加强监督能力。

有网友问年轻人如何到联合国工作，潘基文说，联合国需要很多年轻人才。他介绍说，联合国有一个“青年专业人才招聘计划”，欢迎所有符合资格的、优秀的、有决心和强烈使命感为人类服务的青年才俊都来为联合国工作。他同时表示，年轻人是未来的领导人，重视年轻人问题也将是他下一个五年任期里的优先任务。

潘基文的个人理想和业余生活也是网友的兴趣热点之一。当被问及在工作之余的爱好时，潘基文说：“我差不多一天要工作十七八个小时，空闲时间很少，没有很多的时间做别的事情。”不过，他说，自己尽全力和家人交流，“特别是和我的孙子、孙女，他们很可爱，给了我很大的活力，每次和他们在一起，我就感到精力充沛”。

据联合国新闻部统计，上述社交网站此次总共向潘基文提出了近6000个问题，其中约有一半都来自中国。新浪微博特别开辟了专题页面向网友征集问题；联合国网络直播(WEBCAST)当天还使用中文同声传译向中国网友现场直播了互动访谈会。

联合国新浪微博(http://www.weibo.com/un)由联合国新闻部负责运营，于2010年3月试运行，并在当年9月正式开通。目前，联合国微博已经发布8000多条信息，拥有超过101万粉丝，成为联合国系统粉丝数最多的社交媒体，也是广大中文网友了解联合国的第一门户。