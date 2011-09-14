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载着一代人的美好记忆 小虎队重聚可能性不大（图）

2011-09-14 12:43 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

也许小虎队永远无法重聚，依然是一代人的美好回忆（资料图）

9月11日陈志朋的一条微博引发歌迷们推测小虎队要重聚的可能（网络截图）

【中国企业家网】(综合)小虎队真要重组吗，还是有人在炒作？近日，陈志朋的一条微博引发歌迷们推测小虎队要重聚的可能。但据《潇湘晨报》报道，吴奇隆经纪人任玥表示，这是不可能的事，目前也没有重聚计划。

9月11日陈志朋在个人微博中写道：中秋佳节将至，又是一个团聚之夜，期待我们即将为堵车电影创作的主题曲能给大家带来惊喜。很多网友因此推测小虎队要重聚了，并表示非常期待，即使是因为一首歌的合作。

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