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【组图】塔利班袭击美使馆 9·11阴影十年后再现

2011-09-14 15:56 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(5)T|T

塔利班袭击美使馆  9·11阴影十年后再现（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）当地时间9月13日13时20分（北京时间13日16时50分）左右，约5名塔利班武装分子在阿富汗首都喀布尔，对美国大使馆等多地发动连环袭击。

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