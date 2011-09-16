【组图】张杰正式浪漫求婚 谢娜透露相当惊喜

9月15日晚，谢娜通过微博透露，张杰向她正式求婚（图片来源：微博）

【中国企业家网】(综合)“娜就杰婚吧”！9月15日晚，谢娜通过微博“高调”爆料，张杰已在香港以“相当惊喜和让我意料之外的方式和礼物”向她正式求婚。文中把求婚的玫瑰花贴出来，还夸张杰当时造型好帅，而她自己正素颜吃着盒饭。