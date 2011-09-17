首页 > 图片报道

【组图】段林希夺冠2011《快乐女声》 为歌而活活得精彩

2011-09-17 03:17 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(0)T|T

2011《快乐女声》总冠军段林希（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）“刘忻捕蝉，洪辰在后”，“得手”的却是段林希。成都赛区再造新星，段林希爆冷夺得2011《快乐女声》全国总冠军，洪辰、刘忻分获亚军、季军。

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

相关文章

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章