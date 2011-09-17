【组图】段林希夺冠2011《快乐女声》 为歌而活活得精彩

2011《快乐女声》总冠军段林希（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）“刘忻捕蝉，洪辰在后”，“得手”的却是段林希。成都赛区再造新星，段林希爆冷夺得2011《快乐女声》全国总冠军，洪辰、刘忻分获亚军、季军。