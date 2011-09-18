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【组图】华尔街大示威 就业市场疲软或是“引火线”

2011-09-18 20:13 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(0)T|T

华尔街大示威 就业市场疲软或是“引火线”（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）美国纽约当地时间17日，数百名示威者“和平占领”华尔街。分析称，就业市场疲软，失业率高企，或是华尔街大示威的主要引火线之一。

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