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【组图】西安山体滑坡死伤惨重 滑坡自救方法要知道

2011-09-19 15:11 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(0)T|T

西安山体滑坡死伤惨重 滑坡自救方法要知道（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）10死5伤，22人下落不明，西安山体滑坡死伤惨重。面对天灾，掌握一些基本的自救常识，也许能在危急时刻派上用场。

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