【组图】新旧两版本“京城四少”

去年12月17日晚，“京城四少”王烁倒车撞坏“四少”王珂奥迪车(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】(综合)李双江之子打人事件舆论还未平息，坊间流传的今世版“京城四少”其人其事又出现在公众视线中，再次触动公众敏感神经。

所谓“京城四少”指出身名门或富贵之家的京城阔少，分别是财富新贵汪小菲（“俏江南”集团老板张兰的独子）、神秘富豪王珂（演员刘涛老公）、名门公子汪雨（前海协会会长汪道涵之三公子）及富家子弟王烁（其父是澳籍华人富商王志才、其继母是演员王艳）。

虽然不是娱乐圈中的人，但“京城四少”却拥有和明星一样的曝光率。他们与圈中多位女星不论是公开恋情还是绯闻，总会占据娱乐新闻的头条。

近期，在一份参与者过万的网络投票中，过70%的网友认为此次王烁事件中当街动“枪”太狂妄，是长期优裕的生活和地位使其目中无人。学者龙树更是指出，这些“公子哥”们行事乖张的背后，恰恰是他们一度享受过的“特权”自由。

同时，不少人反思“封少”现象。作家宋石男曾点评如今的“京城四少”总是因为女明星上娱乐新闻，丢尽了“四大公子”这个品牌的脸。

另外，有网友表示现在的“京城四少”不同与以往版本。网友周权说，当年上大学时经常听到响当当的“京城四少”是众学子及经济学界老师推崇的几位经济学家。他们的名字叫樊纲、魏杰、刘伟、钟朋荣。(文/姚欢)