【组图】新旧两版本“京城四少”

去年12月17日晚，“京城四少”王烁倒车撞坏“四少”王珂奥迪车(配图：中国企业家网)
【中国企业家网】(综合)李双江之子打人事件舆论还未平息，坊间流传的今世版“京城四少”其人其事又出现在公众视线中，再次触动公众敏感神经。
所谓“京城四少”指出身名门或富贵之家的京城阔少，分别是财富新贵汪小菲（“俏江南”集团老板张兰的独子）、神秘富豪王珂（演员刘涛老公）、名门公子汪雨（前海协会会长汪道涵之三公子）及富家子弟王烁（其父是澳籍华人富商王志才、其继母是演员王艳）。
虽然不是娱乐圈中的人，但“京城四少”却拥有和明星一样的曝光率。他们与圈中多位女星不论是公开恋情还是绯闻，总会占据娱乐新闻的头条。
近期，在一份参与者过万的网络投票中，过70%的网友认为此次王烁事件中当街动“枪”太狂妄，是长期优裕的生活和地位使其目中无人。学者龙树更是指出，这些“公子哥”们行事乖张的背后，恰恰是他们一度享受过的“特权”自由。
同时，不少人反思“封少”现象。作家宋石男曾点评如今的“京城四少”总是因为女明星上娱乐新闻，丢尽了“四大公子”这个品牌的脸。
另外，有网友表示现在的“京城四少”不同与以往版本。网友周权说，当年上大学时经常听到响当当的“京城四少”是众学子及经济学界老师推崇的几位经济学家。他们的名字叫樊纲、魏杰、刘伟、钟朋荣。(文/姚欢)
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|