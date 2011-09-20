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组图：毛新宇少将兼职大学班主任

2011-09-20 14:15来源：腾讯图片作者：中国企业家网

9月18日，毛泽东唯一孙子、中国最年轻的“70后”少将毛新宇以客座教授的身份，应邀担任广州大学松田学院法政系行政管理专业2011级新生班兼职班主任，此外毛新宇还担任广州松田职业学院名誉院长。...[详细]

在广州大学松田学院和广州松田职业学院“两院”联办的开学典礼上，身为客座教授、名誉院长的毛新宇如期而至。他身着格子衫、背带裤，一出场便被认出。CFP视觉
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在广州大学松田学院和广州松田职业学院“两院”联办的开学典礼上，身为客座教授、名誉院长的毛新宇如期而至。他身着格子衫、背带裤，一出场便被认出。CFP视觉

  • 在广州大学松田学院和广州松田职业学院“两院”联办的开学典礼上，身为客座教授、名誉院长的毛新宇如期而至。他身着格子衫、背带裤，一出场便被认出。CFP视觉
  • 在首次班会课上，毛新宇给同学们讲述了自己的大学生活。CFP视觉
  • 面对新生，班主任毛新宇依然将爷爷毛泽东挂在嘴边，对毛泽东思想侃侃而谈。“你们现在已是大学生，要特别重视马克思列宁主义、毛泽东思想，多读毛泽东的原著，多思考。”CFP视觉
  • 据悉，2007年，毛新宇母亲邵华将军担任广州松田职业学院首任院长。2008年，邵华将军去世之后，毛新宇接过母亲的班，担任广州松田职业学院名誉院长。CFP视觉
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