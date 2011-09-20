组图：毛新宇少将兼职大学班主任 2011-09-20 14:15 来源：腾讯图片 作者：中国企业家网

9月18日，毛泽东唯一孙子、中国最年轻的“70后”少将毛新宇以客座教授的身份，应邀担任广州大学松田学院法政系行政管理专业2011级新生班兼职班主任，此外毛新宇还担任广州松田职业学院名誉院长。...[详细]

9月18日，毛泽东唯一孙子、中国最年轻的“70后”少将毛新宇以客座教授的身份，应邀担任广州大学松田学院法政系行政管理专业2011级新生班兼职班主任，此外毛新宇还担任广州松田职业学院名誉院长。[收起]

在广州大学松田学院和广州松田职业学院“两院”联办的开学典礼上，身为客座教授、名誉院长的毛新宇如期而至。他身着格子衫、背带裤，一出场便被认出。CFP视觉