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【组图】近代企业家掠影：那些崛起于荒原的巨子

2011-09-20 18:58 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

【中国企业家网】（编者按）毛泽东谈到中国工业发展时曾说，有四个人不能忘记：讲重工业，不能忘张之洞；讲轻工业，不能忘张謇；讲化学工业，不能忘范旭东；讲交通运输，不能忘卢作孚。近代中国风雨飘摇，民族工业正是在这些实业家的苦心经营下才扎下根基。翻开尘封的历史，让我们一起领略这几位近代企业家的风采。

近代中国化工之父——范旭东

范旭东（资料图）

范旭东，1883年出生于湖南湘阴，是范仲淹的后裔，曾留学日本。

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