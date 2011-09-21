【聚焦】发飙女警:临时工们都惹了什么祸

发飙女警并非在编，临时工们都惹了什么祸 (配图：中国企业家网)

【中国企业家网】(综合)临时工似乎成了每次事故、灾难的主人公。最近，江西省九江市修水县城南一女警察在派出所高声冲一女市民发飙事件引网友围观热议。当地警方称，这位“服务态度欠佳”的发飙女警为聘用人员，并非在编警察，已于19日被辞退。

“无论她是谁，只要她穿着制服在政府部门服务，都代表着这一部门的素质。”网友在指责发飙女民警服务态度恶劣后，更多是质疑出事后官方以临时工一说法回应。“只要是工作和态度不好的人，都是临时工”网友“蓝风”说。

临时工一词，听着总觉得心酸。有网友曾定义“临时工”三个关键词：干活最累，工资最少，黑锅你背。同工不同劳不说，一旦出事，被媒体曝光，总是有临时工出来“认错”。“临时工真是现代螺丝钉啊！哪里有黑锅就去哪里背！赞背黑锅精神！” 网友“漂流瓶”调侃说。

事实上，临时工“出事”成新闻并不是第一次。