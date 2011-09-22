首页 > 图片报道

【组图】中美富豪榜大PK：美国首富盖茨遥遥领先

2011-09-22 12:37 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

比尔·盖茨以高达590亿美元摘美国首富桂冠，遥遥领先于中国富豪(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】(综合)福布斯2011年中国富豪榜与美国富豪榜已相续出炉。对比两榜单发现，美国富豪的资产仍然遥遥领先于中国富豪。美国首富比尔·盖茨的财富高达590亿美元，而中国三一集团董事长梁稳根以93亿美元位居中国大陆地区首位。

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

相关文章

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章