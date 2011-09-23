【热点】首富梁稳根或从政：细数商界弃商“入仕”之路

中国新首富梁稳根或弃商从政(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】(综合)官员下海、商人从政均属正常。近日，据《第一财经日报》报道，中国新首富三一集团董事长梁稳根或弃商从政，有关组织部门已对梁稳根进行了前期考察。事实上，以民企掌舵人身份进入党内高层并无先例。

此次新首富梁稳根的华丽跨越几无悬念。之前，以地方国企老总身份当选中央候补委员的案例有海尔集团党委书记、首席执行官张瑞敏、春兰集团董事长兼首席执行官陶建幸、长虹集团董事长兼总经理的倪润峰。