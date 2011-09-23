解读全球最富女强人（组图）

安东尼娅·约翰逊（资料图）

安东尼娅·约翰逊（Antonia Johnson），67岁

65亿美元

多元经营，瑞典

安东尼娅·约翰逊是瑞典最富有的女性之一。1982年，她从父亲手中接管了阿克塞尔·约翰逊集团（Axel Johnson Group），该多元化贸易集团由其曾祖父成立于1873年。该集团为私有企业，销售额达到63亿美元，再各个领域均有所斩获，从能源到电信，再到房地产，不一而足。该集团持有Axfood AB公司46%的股份，后者是斯堪的纳维亚半岛最大的食品公司之一。20世纪60年代，安东尼·约翰逊作为交换学生，在位于美国马萨诸塞州剑桥的拉得克里夫学院（Radcliffe College）学习。她是个狂热的女骑师，也是众多瑞典慈善机构的成员，其中包括世界儿童基金会（World Childhood Foundation）。

多萝西娅·斯特恩布鲁奇及其家族

58亿美元

钢铁业，巴西

丧夫的多萝西娅·斯特恩布鲁奇及其子女们掌管着巴西最大的钢铁制造商之一——国营黑色冶金公司（Companhia Siderugica Nacional，CSN）。多萝西娅不参与公司的经营；儿子本杰明担任该公司的董事长和首席执行官；去年，国营黑色冶金公司意图收购葡萄牙最大的水泥生产商Cimpor，然而以失败告终。该家族还拥有Fibra银行，多萝西娅的儿子里卡多（Ricardo）是该银行的董事会主席。