【中国企业家网】张杰、谢娜今日在“最接近天堂的地方”大婚！有情人终成眷属，五年恋爱长跑终于将圆满收尾。

【中国企业家网】(综合)张杰谢娜今日(9月26日)在“最接近天堂的地方”——云南迪庆香格里拉大婚！有情人终成眷属，五年恋爱长跑终于将圆满收尾，让我们祝福这对金童玉女幸福美满。（图片来源：网络）