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【组图】张杰谢娜今日喜结连理 五年恋爱长跑圆满收尾

2011-09-26 12:16来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】张杰、谢娜今日在“最接近天堂的地方”大婚！有情人终成眷属，五年恋爱长跑终于将圆满收尾。

【中国企业家网】(综合)张杰谢娜今日(9月26日)在“最接近天堂的地方”——云南迪庆香格里拉大婚！有情人终成眷属，五年恋爱长跑终于将圆满收尾，让我们祝福这对金童玉女幸福美满。（图片来源：网络）
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【中国企业家网】(综合)张杰谢娜今日(9月26日)在“最接近天堂的地方”——云南迪庆香格里拉大婚！有情人终成眷属，五年恋爱长跑终于将圆满收尾，让我们祝福这对金童玉女幸福美满。（图片来源：网络）

  • 【中国企业家网】(综合)张杰谢娜今日(9月26日)在“最接近天堂的地方”——云南迪庆香格里拉大婚！有情人终成眷属，五年恋爱长跑终于将圆满收尾，让我们祝福这对金童玉女幸福美满。（图片来源：网络）
  • 谢娜曾说希望婚礼当天是“一个难忘特别的日子而已”。有现场观众已贴出婚礼现场图片，婚礼的喜糖、蛋糕、菜单也被“晒出”。（图片来源：网络）
  • 据悉，两位新人的好朋友何炅将担任此次婚礼的司仪。此次婚礼伴郎是李维嘉、苏有朋、海涛，伴娘是吴昕、曾宝仪、李小冉。 （图片来源：网络）
  • 何炅拍婚礼开始前 面对之前包机传言，两人曾表示希望以简单轻松不张扬的方式举办这场婚礼。（图片来源：网络）
  • 何炅拍婚礼开始前的张杰 据中国娱乐网报道，张杰和谢娜的这场豪华婚礼耗资3000万元，并有知情人透露得到了当地政府大力赞助，而张杰和谢娜只要充当香格里拉的“旅游大使”。（图片来源：网络）
  • 何炅拍婚礼开始前 伴娘是吴昕、曾宝仪、李小冉（图片来源：网络）
  • 伴娘是吴昕、曾宝仪、李小冉（图片来源：网络）
  • 此次婚礼“神秘”伴郎（图片来源：网络）
  • 台湾著名的节目主持人蔡康永为谢娜专门订制的新婚礼物也揭晓！（图片来源：网络）
  • 一款贴满了金色水晶的婚鞋，在脚踝部位有红色水晶贴出英文大写的“N+J”，以及心形，代表“娜”和“杰”。（图片来源：网络）
  • 湖南广电和天娱传媒的“大家长”也来了，龙总、欧台和春春。（图片来源：网络）
  • 李宇春（图片来源：网络）
  • 吴奇隆微博：這是我見過最美的婚禮@谢娜 @张杰 幸福啊！美的呀！羨慕死朕了哇！ （图片来源：网络）
  • 何炅微博：明天我也要加油！紧张……也请祝福他和她！（图片来源：网络）
  • 与陈建州(黑人)交往10年，终于在今年5月7日结束爱情长跑喜结连理的范玮琪在遥远的台北也给这对新人送上了自己的祝福。（图片来源：网络）
  • 范玮琪微博：祝福可爱娜娜和她的另一半张杰平安喜乐，幸福滿滿！光看着他們张罗这个世纪婚礼都替他们感到开心，感受到他们好相爱的两颗心，紧紧的连在一起～（图片来源：网络）
  • 范玮琪微博：在遥远的台北送上我的祝福，希望你们的婚礼能办的顺顺利利，开开心心，在香格里拉留下永远美好的回忆，也祝福这对新人永远恩爱，相互扶持到永远~^_^（图片来源：何炅拍婚礼开始前）
  • 婚礼现场（图片来源：网络）
  • 婚礼现场（图片来源：网络）
  • 喜糖（图片来源：网络）
  • 婚礼现场（图片来源：网络）
  • 谢娜 张杰为婚礼彩排（图片来源：网络）
  • 婚礼现场 （图片来源：网络）
  • （图片来源：网络）
  • （图片来源：网络）
  • 9月15日晚，谢娜通过微博爆料，张杰已在香港向她正式求婚。文中把求婚的玫瑰花贴出来，还夸张杰当时造型好帅，而她自己正素颜吃着盒饭。（图片来源：网络）

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