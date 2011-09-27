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互联网公司CEO真实学历曝光 马云有点“衰”

2011-09-27 09:48来源：优米网作者：中国企业家网

百度创始人：李彦宏　　籍贯：山西阳泉　　学历：北京大学信息管理专业本科，布法罗纽约州立大学完成计算机科学硕士
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百度创始人：李彦宏　　籍贯：山西阳泉　　学历：北京大学信息管理专业本科，布法罗纽约州立大学完成计算机科学硕士

  • 百度创始人：李彦宏　　籍贯：山西阳泉　　学历：北京大学信息管理专业本科，布法罗纽约州立大学完成计算机科学硕士
  • 腾讯创始人：马化腾　　籍贯：广东潮阳 　　学历：深圳大学计算机专业本科
  • 搜狐创始人：张朝阳　　籍贯：陕西西安 　　学历：清华大学物理系本科，美国麻省理工大学博士
  • 新浪CEO：曹国伟　　籍贯：上海　　学历：复旦大学新闻系本科，美国奥克拉荷马大学新闻学硕士及德州奥斯町大学商业管理学院财务专业硕士
  • 网易创始人：丁磊　　籍贯：浙江宁波　　学历：成都电子科技大学本科
  • 淘宝、阿里巴巴创始人：马云　　籍贯：浙江杭州　　学历：杭州师范学院英语专业本科
  • 奇虎360创始人：周鸿祎　　籍贯：湖北黄冈　　学历：西安交大管理学院系统工程系获硕士学位
  • 盛大在线创始人： 陈天桥　　籍贯：浙江新昌　　学历：复旦大学经济系本科(成绩优异，提前一年毕业)
  • 创新工场创始人：李开复　　籍贯：台湾　　学历：美国卡内基梅隆大学计算机学博士
  • 优酷创始人：古永锵 籍贯：香港 　学历：加利福尼亚伯克利(Berkeley)分校，获学士学位，而后在斯坦福(Stanford)大学获得MBA学位
  • 京东商城创始人：刘强东 籍贯：江苏宿迁市 学历：中国人民大学社会学系 ，学士
  • 土豆创始人：王微　　籍贯：福建　　学历：拥有欧洲工商管理学院(INSEAD，枫丹白露，法国)的MBA学位以及约翰霍普金斯大学的计算机硕士学位
  • 迅雷创始人：邹胜龙　　籍贯：安徽淮南　　学历：美国杜克大学计算机科学硕士
  • 校内、饭否、美团网创始人：王兴　　籍贯： 北京　学历：清华大学电子工程系无线电专业本科，美国特拉华大学(University of Delaware)电子与计算机工程系硕士
  • 千橡互动集团董事长兼首席执行官：陈一舟　　籍贯：湖北武汉　　学历：武汉大学物理系本科，美国麻省理工大大学硕士，与张朝阳是校友
  • PPlive创始人：姚欣　　籍贯：河南　　学历：华中科技大学计算机本科，读到研究生一年级时休学创业
  • 豆瓣网创始人： 杨勃　　籍贯： 陕西汉中 　　学历：清华大学物理系本科,美国加州大学物理系博士
  • 天涯社区创始人： 刑明　　籍贯： 海南　　学历：中山大学中文系本科
  • 天空软件站创始人：张鹤　　籍贯： 湖北省武穴市　　学历：华中师范大学计算机本科
  • 前程无忧创始人：甄荣辉　籍贯：香港　　学历：香港中文大学工程系
  • 世纪佳缘创始人：龚海燕　　籍贯：湖南省桃园县　　学历：北京大学文学本科、复旦大学新闻学硕士
  • veryCD创始人： 黄一孟　　籍贯：上海　　学历：上海大学本科(辍学)
  • 赶集网创始人：杨浩涌　籍贯：湖南　　学历：中国科技大学工学学士，美国耶鲁大学计算机科学硕士

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