近日，一家毁灭俱乐部正迅速蹿红，他们针对的会员都为富二代和银行家，会员们支付一定的费用就可以选择一种武器去摧毁他们想要摧毁的一切事物。...[详细]

近日，一家毁灭俱乐部正迅速蹿红，他们针对的会员都为富二代和银行家，会员们支付一定的费用就可以选择一种武器去摧毁他们想要摧毁的一切事物。[收起]

近日，一家毁灭俱乐部正迅速蹿红，他们针对的会员都为富二代和银行家，会员们支付一定的费用就可以选择一种武器去摧毁他们想要摧毁的一切事物。