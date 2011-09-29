盘点中国十大最富女人 吴亚军以420亿成女首富

2011胡润女富豪榜 吴亚军以420亿财富居首（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】(综合)胡润研究院近日（9月28日）在上海发布《2011胡润女富豪榜》，龙湖地产吴亚军、碧桂园杨惠妍和富华国际陈丽华排名前三。与去年相比，吴亚军家族财富增长50%，排名上升1位，也是今年全球白手起家女首富。张茵今年以家族财富280亿元排名第四。与去年相比，张茵家族财富缩水36%，排名下降3位。