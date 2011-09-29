首页 > 图片报道

盘点中国十大最富女人 吴亚军以420亿成女首富

2011-09-29 11:16 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

2011胡润女富豪榜 吴亚军以420亿财富居首（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】(综合)胡润研究院近日（9月28日）在上海发布《2011胡润女富豪榜》，龙湖地产吴亚军、碧桂园杨惠妍和富华国际陈丽华排名前三。与去年相比，吴亚军家族财富增长50%，排名上升1位，也是今年全球白手起家女首富。张茵今年以家族财富280亿元排名第四。与去年相比，张茵家族财富缩水36%，排名下降3位。

《中国企业家》网站专稿，未经授权，禁止转载。有意与《中国企业家》网站就内容转载等业务进行合作者，请与市场部联系(电话：010-64921616-8657)

本站支持键盘左右键（← →）翻页

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

相关文章

网友评论

0（所发表点评仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点）查看评论
用户名： 快速登录

热点排行

热点文章热评文章