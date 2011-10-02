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【榜单】两岸上榜全球50大女强人

2011-10-02 14:51 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

两岸共有10人入选全球50大女强人（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】据香港中通社报道，美国财经杂志《财富》于9月29日公布《全球50大女强人排行榜》。两岸共有10人登上此榜，入选为全球女强人前50名，其中华为技术公司董事长孙亚芳(第17位)排名最高。

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