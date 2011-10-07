他的生活似乎印证了自己2005年时的一次公开演讲，“人们无法预见到未来事件可能引起的偶然，只有在事后才能发现其中千丝万缕的关系。人们只能希望这些事情在自己的生命中扮演某种角色，重要的是去相信某些东西——你的宿命...[详细]

他的生活似乎印证了自己2005年时的一次公开演讲，“人们无法预见到未来事件可能引起的偶然，只有在事后才能发现其中千丝万缕的关系。人们只能希望这些事情在自己的生命中扮演某种角色，重要的是去相信某些东西——你的宿命，你的生活。这种态度对我来说一直都有用，它主宰了我的生活。”[收起]

作为宿命论者，乔布斯过去56年的生活宛若一部跌宕起伏的小说——他是叙利亚籍美国人后裔，一出生便被生母送人，生父坚称对此毫不知情；他在叛逆而动荡的60年代度过骚动的青少年时期，也经历过颓废的青年时代，才华横溢却性格乖戾。他23岁时拒认自己的亲生女儿，27岁时却又找回亲妹妹。