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乔布斯的工作之外

2011-10-07 11:55来源：中国企业家网作者：中国企业家网

他的生活似乎印证了自己2005年时的一次公开演讲，“人们无法预见到未来事件可能引起的偶然，只有在事后才能发现其中千丝万缕的关系。人们只能希望这些事情在自己的生命中扮演某种角色，重要的是去相信某些东西——你的宿命...[详细]

作为宿命论者，乔布斯过去56年的生活宛若一部跌宕起伏的小说——他是叙利亚籍美国人后裔，一出生便被生母送人，生父坚称对此毫不知情；他在叛逆而动荡的60年代度过骚动的青少年时期，也经历过颓废的青年时代，才华横溢却性格乖戾。他23岁时拒认自己的亲生女儿，27岁时却又找回亲妹妹。
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作为宿命论者，乔布斯过去56年的生活宛若一部跌宕起伏的小说——他是叙利亚籍美国人后裔，一出生便被生母送人，生父坚称对此毫不知情；他在叛逆而动荡的60年代度过骚动的青少年时期，也经历过颓废的青年时代，才华横溢却性格乖戾。他23岁时拒认自己的亲生女儿，27岁时却又找回亲妹妹。

  • 作为宿命论者，乔布斯过去56年的生活宛若一部跌宕起伏的小说——他是叙利亚籍美国人后裔，一出生便被生母送人，生父坚称对此毫不知情；他在叛逆而动荡的60年代度过骚动的青少年时期，也经历过颓废的青年时代，才华横溢却性格乖戾。他23岁时拒认自己的亲生女儿，27岁时却又找回亲妹妹。
  • 一直以来，乔布斯给大众的印象都是骄傲自私、不近人情。他拒绝接受自己的亲生女儿，拒绝任何女人主宰他的情感，因为刚愎自用，他曾失去了自己呕心沥血经营起来的苹果公司。在很长一段时间里，许多女人走进又走出他的生活，直到39岁时年轻美丽的劳伦娜出现。当时劳伦娜在斯坦福大学攻读MBA学位。两人的恋爱使乔布斯走出了上世纪80年代的一段荒唐的情感经历。
  • 1991年3月18日，乔布斯和劳伦娜在约塞米蒂国家公园举行了传统的佛教婚礼。 从那年起，乔布斯的许多梦想都慢慢实现了。他找到了失散多年的妹妹以及分别36年的亲生母亲，更重要的是，他力挽颓势，重返苹果公司执掌大权。对于这一切，乔布斯曾感言：“这些都要感谢我的婚姻、感谢我的妻子。”在乔布斯看来，是劳伦娜的到来改变了他糟糕的生活方式，将他引向了正确的生活道路。
  • 乔布斯其中的一处住宅
  • 乔布斯的私生女
  • 乔布斯的生母
  • 乔布斯的生父
  • 乔布斯的妹妹
  • 创立苹果之初的乔布斯
  • 乔布斯曾经的住宅

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