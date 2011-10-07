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世界各地果粉自发悼念乔布斯（组图）

2011-10-07 12:25来源：中国企业家网作者：中国企业家网

尽管乔布斯辞去了CEO，尽管他未能参加iphone4s的新闻发布会，但是当乔布斯去世的消息突然传来时，全世界依旧被震痛了。有报道称，从没有一个人的离去会引起这么大范围的网络悼念活动。 世界各地的果粉都自发地用自己的方式来...[详细]

果粉用咬了一口的苹果寄托哀思
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果粉用咬了一口的苹果寄托哀思

  • 果粉用咬了一口的苹果寄托哀思
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  • 北京三里屯苹果专卖店门口，果粉们的纪念

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