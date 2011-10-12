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世预赛国足不敌伊拉克 球迷围堵球队大巴

2011-10-12 12:46来源：凤凰网体育作者：中国企业家网

2011年10月11日，2014年巴西世界杯亚洲区预选赛20强战进入小组赛第三轮争夺。在A组比赛中，中国队在一场关键战役中0-1不敌10人伊拉克队，出线前景不容乐观。赛后球迷围堵球队大巴高呼解散足协。 ...[详细]
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