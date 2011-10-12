盘点：全国十大租房最贵城市

1.北京：房租涨幅超CPI一倍个别小区一年涨五成

在北京工作了6年多的何娟，最终还是无奈选择了“租房结婚”。

两人的婚房位于离木樨地地铁站约800米的一个小区，房子是两居室，面积约60平方米，每月租金3600元。这是她2005年从中国农业大学毕业以来在北京的第7个住所，这意味着她平均每年要换一个住所。工作6年多，她的收入比最初增长了近两倍，居住条件也越来越好，但仍然感到生活压力巨大。“自从两人合租起，房租占我们工资的比例一直在1/4以上，最困难的时候，光房租就占收入的将近一半。”已经嫁作人妇的她，不仅没有买房的能力，还在为不断上涨的房租发愁。

在北京，类似何娟这样的例子无处不在。“限购令”出台之后，很多白领失去了买房资格，但即便退而求其次，越来越高的房租也和猪肉、鸡蛋一起，推涨着他们的生活成本。

来自伟业我爱我家市场研究员的数据，自2008年以来，北京住房市场的平均租金上涨了近30%，达到3255元/月/套，个别区域的租金甚至翻倍。在房价节节攀升、CPI涨幅居高不下的情况下，很多网友称“越不买房，将来越买不起”。

