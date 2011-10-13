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陈光标夜访贵州苗寨“蹭饭吃”（图）

2011-10-13 10:29来源：网易财经作者：中国企业家网

10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标在进山半途看到路边有户人家请客，遂下车“蹭饭”，想知道村民们吃的饭菜是啥滋味。

2011年 10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标在进山半途看到路边有户人家请客，遂下车“蹭饭”，想知道村民们吃的饭菜是啥滋味。回到江苏南京后，陈光标有了新的慈善计划：请山里的贫困人家吃一顿大鱼大肉的年夜饭，还要为他们送去年货，“请客”的对象除了贵州以外还扩大至云南、四川、甘肃、新疆，每个省找一个经济落后的乡镇，请最困难的1000户人家。
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2011年 10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标在进山半途看到路边有户人家请客，遂下车“蹭饭”，想知道村民们吃的饭菜是啥滋味。回到江苏南京后，陈光标有了新的慈善计划：请山里的贫困人家吃一顿大鱼大肉的年夜饭，还要为他们送去年货，“请客”的对象除了贵州以外还扩大至云南、四川、甘肃、新疆，每个省找一个经济落后的乡镇，请最困难的1000户人家。

  • 2011年 10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标在进山半途看到路边有户人家请客，遂下车“蹭饭”，想知道村民们吃的饭菜是啥滋味。回到江苏南京后，陈光标有了新的慈善计划：请山里的贫困人家吃一顿大鱼大肉的年夜饭，还要为他们送去年货，“请客”的对象除了贵州以外还扩大至云南、四川、甘肃、新疆，每个省找一个经济落后的乡镇，请最困难的1000户人家。
  • 2011年10月10日，贵州省紫云县宗地乡，进入苗寨陈光标想看看当地人锅里煮的是什么菜。陈光标称，这一趟下打扒之行，坚定了他操办这次连绵5个省的慈善年夜饭之心。他将在乡里办100桌坝坝宴，每一桌都是整鸡、整鱼、整鸭，所有食物、桌椅等宴席需要的东西全部从南京运来，不让当地人花一分钱。宴席过后，所有桌椅全部分发给到场贫困户，不需要回报，“我对受助的老乡们唯一的要求就是大家合唱一首红歌《唱支山歌给党听》，让大家记住党的恩情，而不是我陈光标。”
  • 2011年10月10日，贵州省紫云县宗地乡，在农家“蹭饭吃”的陈光标借花献佛，给老奶奶添一点菜。在离开时，陈光标给了这户人家1000元，希望他们买几头猪来喂养。
  • 2011年10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标与当地人喝酒。从当日开始，陈光标开始寻找请客的地点。经贵州企业家、慈善家颜昌峰推荐，陈光标第一站就选择了地处麻山腹地的贵州省紫云县宗地乡。
  • 2011年10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标吃玉米饭。
  • 2011年10月10日，贵州省紫云县宗地乡，站在茅草屋前，陈光标感慨万千：“都什么年代了，这里还有这么破烂的茅草屋。”

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