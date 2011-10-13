10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标在进山半途看到路边有户人家请客，遂下车“蹭饭”，想知道村民们吃的饭菜是啥滋味。

2011年 10月10日，贵州省紫云县宗地乡，陈光标在进山半途看到路边有户人家请客，遂下车“蹭饭”，想知道村民们吃的饭菜是啥滋味。回到江苏南京后，陈光标有了新的慈善计划：请山里的贫困人家吃一顿大鱼大肉的年夜饭，还要为他们送去年货，“请客”的对象除了贵州以外还扩大至云南、四川、甘肃、新疆，每个省找一个经济落后的乡镇，请最困难的1000户人家。