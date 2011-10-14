2011《财富》最具影响力的女创业家 张欣入围

编者按：《财富》杂志近期评选出了“2011年最具影响力的女创业家”。总共有8位女企业家成功入围，其中sohu中国的CEO张欣是入选的唯一一位女企业家。

房地产先知

张欣和她的丈夫早在1995年就共同创立了自己的房地产公司：SOHO中国有限公司，当时中国的房地产市场还远远没有形成气候。敏锐的市场直觉为她赢得了巨大的回报，SOHO如今已经成为北京最大的房地产开放商。46岁的张欣目前正在上海积极购置资产，其公司目前的营收早已翻了两倍多，高达28亿美元。 The Visionary