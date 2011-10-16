【中国企业家网】（综合报道）占领华尔街行动已经开始走出美洲，向全球蔓延。据英美媒体报道，全球超过951个城市、82个国家或地区于10月15日同步发起类似活动。抗议活动已经从美国走出了美洲，扩散至欧洲的伦敦、巴黎、马德里...[详细]
纽约抗议者抱怨规模不够大。据路透社报道，纽约时代广场在涌入至少5000人后气氛宛如新年，抗议者和游客争相拍照留念，想象着水晶球从天而降。部分人甚至开始进行“新年倒计时”，并在数到1时大呼“新年快乐”。有抗议者抱怨当地民众参与度还不够高，称“他们更愿意在电视前看热闹。”
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