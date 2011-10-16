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【组图】占领华尔街运动走出美洲 扩散至全球

2011-10-16 14:45来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】（综合报道）占领华尔街行动已经开始走出美洲，向全球蔓延。据英美媒体报道，全球超过951个城市、82个国家或地区于10月15日同步发起类似活动。抗议活动已经从美国走出了美洲，扩散至欧洲的伦敦、巴黎、马德里...[详细]

纽约抗议者抱怨规模不够大。据路透社报道，纽约时代广场在涌入至少5000人后气氛宛如新年，抗议者和游客争相拍照留念，想象着水晶球从天而降。部分人甚至开始进行“新年倒计时”，并在数到1时大呼“新年快乐”。有抗议者抱怨当地民众参与度还不够高，称“他们更愿意在电视前看热闹。”
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纽约抗议者抱怨规模不够大。据路透社报道，纽约时代广场在涌入至少5000人后气氛宛如新年，抗议者和游客争相拍照留念，想象着水晶球从天而降。部分人甚至开始进行“新年倒计时”，并在数到1时大呼“新年快乐”。有抗议者抱怨当地民众参与度还不够高，称“他们更愿意在电视前看热闹。”

  • 纽约抗议者抱怨规模不够大。据路透社报道，纽约时代广场在涌入至少5000人后气氛宛如新年，抗议者和游客争相拍照留念，想象着水晶球从天而降。部分人甚至开始进行“新年倒计时”，并在数到1时大呼“新年快乐”。有抗议者抱怨当地民众参与度还不够高，称“他们更愿意在电视前看热闹。”
  • 加拿大多伦多爆发抗议。美联社报道，数百名抗议者今日在靠近加拿大多伦多证券交易所和加拿大一些主要银行总部的金融区中心集会，谴责所谓受政府教唆的公司贪婪。抗议者还计划游行至多伦多中东部的圣詹姆斯公园，并欲效仿华尔街抗议者在那里长期扎营。加拿大其它几个城市预计今天也会举行抗议。
  • 意大利抗议冲突升级，罗马浓烟密布。美联社报道，意大利首都罗马昨日爆发的大规模抗议日益升级，部分身穿黑衣的蒙面抗议者手持木棍和斧头对多家银行进行袭击，并引燃数辆汽车。目前罗马市中心已被浓烟笼罩，当地警方已出动催泪瓦斯和高压水炮。据意大利安莎社报道，冲突已造成至少70人受伤。
  • 比利时首都布鲁塞尔也爆发抗议活动。法新社报道，比利时首都布鲁塞尔15日爆发6000余人参加的抗议，他们将怒火发泄到了政府和银行上面。有抗议团体零星冲击了沿途德克夏银行分行，但没有造成实际毁损。抗议总体上是平静的，警方最后要求抗议者改变路线，以保护身为欧盟总部的布鲁塞尔市内一些重要建筑。
  • 西班牙马德里。法新社报道，数万名抗议者15日在西班牙首都马德里示威，抗议政府削减教育和卫生支出以及公司贪婪。抗议者组成的5个纵队先是在马德里各条街道游行，然后在马德里市中心塞巴里斯广场汇合。抗议者还计划前往太阳门，在那里举行将持续一夜的多场集会。
  • 日本东京。据日本媒体报道，15日是要求缩小贫富差距的“占领华尔街”运动世界一起行动日。东京六本木的公园及新宿站、日比谷公园等地当天聚集了大量示威者。据共同社报道，15日是要求缩小贫富差距的“占领华尔街”运动世界一起行动日。东京六本木的公园及新宿站周边等地当天聚集大量示威者。14点左右，约300人聚集到新宿站周围，高喊“停止增税”、“向有钱人收税”等口号击鼓游行。其中，“不需要核电站”等反核标语牌也较为显眼。
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