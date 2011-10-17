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【组图】“占领华尔街”势压全球 几家欢喜几家忧

2011-10-17 12:27 作者：刘娇来源：中国企业家网 评论(0)T|T

“占领华尔街”势压全球 几家欢喜几家忧（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】（综合）至今日（10月17日），声势浩大的“占领华尔街”运动已时满一月。从纽约华尔街到伦敦圣保罗大教堂，抗议活动现已蔓延全球80多个国家的900多个城市。对于运动前景，各方评论观点不一。

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