【热点】“原影视大鳄”邓建国高消费难逃债务被拘

邓建国因拒不偿还债务被拘（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】52岁的“原影视大鳄”邓建国因拒不偿还债务、拒不执行法院判决已于本月15日在白云机场被带下飞机拘留15日。就在不久前，曾因“19岁干女儿变娇妻”使原本淡出影视圈近十年的他一时成为娱乐圈热议话题。

据《广州日报》报道，邓建国几年前欠下别人300多万元债务，经仲裁后拒不履行生效仲裁文书，而且拒不申报财产，还大张旗鼓地进行投资、摆酒等高消费行为。广州中院在今年6月20日对邓建国发出了《限制高消费令》，包括禁止邓建国在星级以上宾馆、酒店消费、买房、购车、乘坐头等舱等高消费行为。