邓建国被拘 盘点欠债不还惹上官司的明星(组图)

这几日邓建国又“火”了，继传邓建国传家暴娇妻疑似娇妻之后，今日又传出邓建国因为“拒不偿还债务、拒不执行法院判决”已于昨日（15日）早间被拘留15日的消息，令人瞠目。近年来，娱乐圈里很多明星频频因拖欠债款而被告上法庭。仔细观察，他们拖欠的金额并不巨大，但拖欠的时间都很长。有人分析之后认为，这些明星欠了钱不还，很大原因是“他们太把自己当回事，觉得自己高高在上，以为靠自己的名声就可以摆平”。下面我们一起盘点欠债不还惹上官司的十大明星。

邓建国

10月15日7时40分许，在一趟前往济南的航班的头等舱内，一名身穿白衣黑裤，头戴礼帽的乘客被广州市中院的办案人员请下飞机。这名乘客就是广东巨星影业公司总裁、知名投资人邓建国。执行法官当场向邓建国宣读《拘留决定书》，以其未按执行通知履行义务、未向人民法院申报财产，违反“限制高消费令”乘坐飞机等多项违法事实，对其拘留15天。